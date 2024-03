Distrito de Paiquerê recebe festa rural neste sábado e domingo

A festa rural ainda receberá nove atrações da música sertaneja. Nomes como a dupla Rian e Ramon, Allan Oliveira, Fabiano Assis e o DJ Edu Braçaroto, que com nove anos de idade já toca profissionalmente, estarão presentes na celebração. Além dos artistas convidados, haverá apresentações artísticas dos próprios moradores do distrito.

No dia 9, a partir das 15h, irá ocorrer o 1° Festival de Música Sertaneja “Teodoro e Sampaio”. O concurso terá três etapas durante as festas rurais dos distritos Paiquerê, São Luíz e Guaravera.

Nos dois dias do evento, o distrito receberá uma variedade de atividades culturais e gastronômicas. As barracas de comidas típicas estarão vendendo pamonha, milho-verde, curau, carne assada, churrasquinho, pastel, lanches de pernil, pães artesanais, entre outras comidas típicas rurais.

A 1° Festa Rural do Distrito de Paiquerê, ocorre neste final de semana. O evento faz parte da segunda edição do projeto “Festa é Cultura”, organizado e promovido pela Corre (Associação de Arte e Cultura de Londrina).





No domingo a programação contará com um Almoço Rural com música ao vivo pelo projeto de música sertaneja Q’Entoa, a partir das 11h30. O cardápio contará com arroz branco, feijão, creme de milho, polenta frita, frango grelhado, costelinha de porco e farofa de banana.

Os convites são limitados e tem o valor de R$45,00. Crianças de 5 a 9 anos pagam meia. O contato para realizar as reservas ainda pode ser feito por meio do WhatsApp (43) 98452-9804.





Para os pequenos, o último dia de festa também traz na agenda uma matinê infantil, a partir das 14h30. O DJ Edu Braçaroto que estará no comando da música, divertindo as crianças para além dos brinquedos infláveis e as piscinas de bolinhas.

De acordo com a coordenadora geral do Corre, Rose Castanho, além de promover a cultura de forma gratuita aos distritos, a festa tem como objetivo trazer oportunidade aos artistas da região e fomentar o turismo e o comércio local.





“Nossa expectativa é que o distrito fique feliz, que a festa ocorra bem e que seja um ambiente familiar e agradável a todos”, ressaltou.





O projeto “Festa é Cultura” é uma realização da Associação de Arte e Cultura de Londrina – CORRE e possui patrocínio da Prefeitura de Londrina por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com recursos financeiros do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).