Marcelo Janene El-Kadre é reeleito presidente da Sociedade Rural do Paraná

Marcelo Janene El-Kadre foi reeleito presidente da Sociedade Rural do Paraná (SRP) para o biênio 2024-2026, por aclamação durante assembleia ocorrida neste sábado (27), no Parque Ney Braga. David Dequech Neto também foi confirmado como vice-presidente, compondo a chapa única que concorreu ao pleito.







El-Kadre tem 60 anos e integra a entidade desde 1997. Ele já passou pelas diretorias Comercial, de Fomento, de Pecuária, de Patrimônio e também foi vice-presidente na gestão de Edson Neme, no período de 2004-2006.



Além de se dedicar a pensar em projetos e iniciativas que fortaleçam o posicionamento da entidade, ao longo dos últimos dois anos o Parque Ney Braga também foi uma grande prioridade para ser melhor aproveitado ao longo de todo o ano. Marcelo destaca o fortalecimento do Complexo Equestre e a criação do Centro Hípico IMPACTO - SRP, além da promoção do Projeto Trilha Rural, com estudantes de Londrina e região, como grandes feitos da última gestão.







"Temos um planejamento para potencializar as ações de reestruturação e modernização do Parque, para que o espaço de 500 mil m² possa cada vez mais atuar como um grande centro de eventos a céu aberto, com capacidade e potencial para receber projetos de todos os portes e segmentos, além de fazer com que a comunidade esteja sempre presente e envolvida com o Parque. Na primeira gestão conseguimos realizar uma série de benfeitorias, mas ainda há muito a ser feito para melhorar a experiência dos nossos sócios, locadores e visitantes", projeta Marcelo.



Entre os planos e metas da nova gestão da SRP, sob a liderança reeleita de Marcelo Janene El-Kadre, está a modernização da ExpoLondrina para atender a seus propósitos de fomento a negócios, divulgação de genética animal e novas tecnologias, além da promoção do conhecimento; ampliação do quadro associativo e a manutenção de um diálogo constante com o poder constituído em todas as esferas, públicas e privadas, para levar as demandas da classe.







“Me sinto honrado em dar continuidade ao trabalho que iniciamos. Seguiremos comprometidos com uma administração pautada pela transparência, abertura e acolhimento, e em fortalecer a nossa instituição e o agronegócio, apoiando nossos sócios e produtores rurais de todo o Estado. É uma grande missão, mas contamos com uma diretoria e uma equipe totalmente engajada”, afirma o presidente.







Além da reeleição de El-Kadre e Dequech Neto, a assembleia também elegeu os novos membros do Conselho Superior, da Diretoria Executiva, e os titulares e suplentes do Conselho Técnico e do Conselho Fiscal. (Com informações da SRP)