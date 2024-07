Em Londrina, estudantes da UEL vão atender pessoas em situação de rua nos acolhimentos

A Prefeitura de Londrina assinou nesta quarta-feira (3) um termo de cooperação com a UEL (Universidade Estadual de Londrina), que vai permitir que alunos de seis cursos da área da saúde prestem atendimento a pessoas em situação de rua nos acolhimentos para adultos do Município.







Cerca de 100 alunos dos cursos de Medicina, Nutrição, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Odontologia estarão envolvidos no projeto e prestarão atendimentos nos abrigos, uma vez por semana, acompanhados por seus professores. O convênio terá duração de três anos, podendo ser prorrogado.

Serão realizadas atividades de promoção, prevenção e cuidados em saúde nos abrigos cadastrados no programa Trilha da Cidadania, iniciativa da secretaria municipal de Assistência Social e que reúne diversos serviços públicos ofertados pela Prefeitura. O objetivo é promover a autonomia e superação aos homens e mulheres que se encontram em situação de rua.





A parceria com universidade advém do projeto de extensão “Centro de Ciência da Saúde como agente de transformação na Trilha da Cidadania para Pessoas em Situação de Rua”, desenvolvido no Centro de Ciências da Saúde da universidade. O projeto de extensão surgiu a partir da ação “The Street Store”, realizada pelos acadêmicos do curso de Medicina da UEL, desde 2019, com objetivo de arrecadar roupas, calçados e produtos de higiene para pessoas em situação de rua.

HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE





A diretora do CCS da UEL e coordenadora do projeto de extensão, Andrea Name Colado Simão, informou que alunos farão ações de saúde, de promoção, prevenção e cuidado à saúde das pessoas em situação de rua. “O objetivo do projeto é atender a população e, ao mesmo tempo, proporcionar uma interação entre a sociedade e universidade, para que possamos ter uma formação melhor para os alunos da área da saúde, principalmente formando profissionais mais humanizados, que sejam sensíveis as causas sociais”, apontou.

“Além de tratar a enfermidade das pessoas, é muito importante que os profissionais da saúde prestem um atendimento humanizado às pessoas, que muitas vezes necessitam de uma atenção maior, ainda mais quando se trata da população em situação de rua. Londrina tem programas modelo para essa população, e o trabalho destes estudantes vai ser muito importante no sentido de tentar resgatar estas pessoas de volta para a vida normal", observou o prefeito Marcelo Belinati.





A reitora da UEL, Marta Regina Gimenez Favaro, ressaltou que esta é uma várias parcerias desenvolvidas com a prefeitura. “Para nós, ações como esta são muito importantes porque estamos em um processo de abertura da universidade para a sociedade." (Com informações do N.Com)





