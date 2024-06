Em Londrina, fundo de vale na zona oeste recebe 800 mudas de árvores nativas

Na última semana, a Sema (secretaria municipal do Ambiente) finalizou o processo de plantio de 800 mudas de árvores nativas no fundo de vale da rua Renato Fabretti, no encontro com a Estrada Marinho Paulista, próximo ao Ribeirão Esperança, na região oeste de Londrina. A arborização desse local contribui para a proteção do solo, microclima da área, entre outros benefícios.







A ação em uma área de 16 mil metros quadrados na área do Jardim Colúmbia foi realizada em quatro etapas - com plantios nos dias 5, 10, 17 e 20 de junho por servidores do setor de Áreas Verdes da Sema. As mudas foram fornecidas pelo Viveiro Municipal e são de várias espécies - aroeira, ingá, araçá, pitanga, calabura, gabiroba, pau-d´alho, pau viola, paineira, ipê amarelo selvagem, angico, algodoeiro, tapiá, pau ferro, farinha seca, cedro, grumixama.

A coordenadora do Viveiro Municipal, Sirlei Julio de Souza, informou que a intenção principal foi fazer a cobertura da área vegetal com árvores para proteger a área do Ribeirão Esperança, que passa próximo ao local, evitando o acúmulo de lixo e materiais. “Ações como esta são precedidas por um trabalho de pesquisa e mapeamento de áreas de fundo de vale por ferramentas virtuais. Depois disso, fazemos visita ao local para verificar seu estado e a necessidade de uma arborização”, detalhou.





BENEFÍCIOS

Souza reforçou que a arborização tanto urbana quanto em fundos de vale é fundamental para a qualidade de vida da cidade e o bem-estar da população. “O plantio traz conforto térmico, estimula o abrigo de pássaros, o que é muito importante para a dispensação de sementes. É importante para a proteção dos rios e riachos, no caso de fundos de vale, e também alivia a poluição do ar e impactos sonoros. Também existe a questão do descarte de lixo nos fundos de vale, sendo que as árvores ajudam a inibir um pouco esse costume horrível entre a população”, analisou. (Com informações do N.Com)





