Em Londrina, HU está com chamamento público para farmacêutico-bioquímico

O HU da UEL (Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina) está com chamamento público aberto com três vagas para o cargo de farmacêutico-bioquímico. Os profissionais irão atuar no Hemocentro Regional de Londrina.







Os horários de trabalho serão de acordo com as necessidades do Hemocentro do Hospital Universitário. O chamamento público tem vigência por 60 meses.

Interessados devem enviar os documentos relacionados no edital por Sedex no endereço abaixo, ou entregar na Portaria de Pedestres do HU:





Chamamento Público nº 002/2023 – Farmacêutico e Farmacêutico Bioquímico

Hospital Universitário de Londrina Divisão de Material A/C – Comissão de Credenciamento





Prédio Administrativo – 2º andar Av. Robert Koch, 60 – V. Operária

Londrina – Paraná





CEP: 86038-350





(Com informações da Agência UEL)