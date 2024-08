Em Londrina, mercado de trabalho cresce 11% no primeiro semestre

O mercado de trabalho formal em Londrina registrou, em junho, o segundo melhor resultado de 2024. No mês passado, o saldo entre contratações e desligamentos foi de 801. Houve crescimento de mais de 65% sobre maio e, na comparação com junho de 2023, o avanço foi de quase 40%. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego, e finalizado o primeiro semestre, o quadro é positivo para o setor de empregos no município, com um acumulado de 5.102 vagas no ano, 11% a mais do que no mesmo período de 2023, quando o saldo foi de 4.580.







O maior volume de contratações ocorreu no setor de serviços, que absorveu mais da metade da mão de obra, com 477 novas vagas abertas no mês passado. A construção civil vem em segundo lugar, com 203 postos, seguida do setor agropecuário, com 55, indústria, com 43, e comércio, com 23 vagas.

Segundo o balanço do Caged, em junho, o número de empregos com carteira assinada em Londrina, só ficou abaixo do resultado de janeiro, que teve saldo de 1.613 novas vagas. Na comparação com maio de 2024, o salto foi de 65,49% e, sobre junho de 2023, a expansão foi de 38,10%.





Apesar de positivos e bastante animadores, o economista Marcos Rambalducci observa o cenário com cautela e diz que ainda é cedo para falar em recuperação. “Os empregos criados foram, em sua maioria, com remuneração de até dois salários mínimos, com predominância no setor de serviços e construção civil. Parece ter havido uma compensação destes setores, que nos três meses anteriores vinham represando novas contratações. Para sabermos se se trata de uma recuperação consistente da economia, será necessário esperar os próximos meses.”

Quando se observa os números de algumas das cidades que integram a RML (Região Metropolitana de Londrina), o balanço do mercado de trabalho também foi positivo em quase todas elas no mês passado. O destaque foi Arapongas, que registrou 375 novos postos de trabalho. Em segundo lugar está Rolândia, com 99, seguida de Ibiporã, com 29. Apenas Cambé apontou retração, com saldo negativo de dez vagas. Somando aos números de Londrina, o resultado das cinco cidades é de 1.294 empregos com carteira assinada.





Rambalducci ressalta que estes cinco municípios representam 82,2% da população total da RML e 86,4% do PIB ( Produto Interno Bruto) da região, o que faz deles um parâmetro suficiente para entender a RML como um todo.





