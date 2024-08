Em Londrina, Programa Vacina na Escola começa nesta quinta-feira

A partir desta quinta-feira (15), as escolas estaduais de Londrina vão receber as equipes de vacinadores das UBS (Unidades Básicas de Saúde) para realizar a atualização da carteira de vacinação dos alunos da rede estadual. As primeiras escolas a receberem a ação, que prevê a imunização contra a gripe (influenza) e todas as vacinas do PNI (Programa Nacional de Imunização), são o Colégio Estadual Antônio Moares de Barros, localizada na rua Serra do Roncador, 574, jardim Bandeirantes (zona oeste) e o Colégio Estadual Carlos de Almeida, na rua Florestópolis, 457, no Conjunto Lindóia (zona leste). Em ambos os colégios a vacinação começa às 8h.







Essa atividade faz parte do Programa Vacina na Escola, iniciativa da secretaria municipal de Saúde, em parceria com o Governo do Estado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O cronograma da vacinação será definido entre as Unidades Básicas de Saúde e as escolas estaduais, de acordo com a disponibilidade de horário e respeitando as atividades já pré-definidas de cada escola. Dessa forma, cada escola realizará o agendamento da vacinação de acordo com sua disponibilidade. Toda a atividade de vacinação será realizada dentro das dependências das escolas.





PAIS E RESPONSÁVEIS

Publicidade





Para a aplicação da vacina, as escolas vão entrar em contato com os pais e responsáveis dos alunos solicitando autorização de vacinação e carteirinha de vacinação. No dia agendado, os estudantes que apresentarem a autorização assinada poderão realizar a atualização de todas as vacinas.





Os pais e responsáveis que preferirem poderão acompanhar presencialmente a vacinação dos alunos. Neste caso, não é necessário levar a autorização escrita, basta estar na escola no início ou no final do período, para acompanhar a vacinação.

Publicidade





Londrina possui 76 escolas estaduais, que atendem cerca de 60 mil alunos, e, neste primeiro momento, cada uma das 54 UBS do município vai atender uma escola localizada dentro do seu território de abrangência. As demais escolas serão atendidas na sequência.





As escolas municipais já recebem as ações do Programa Vacina na Escola desde o ano passado, por esse motivo as vacinações serão centralizadas nas escolas estaduais neste momento.

Publicidade





NAS UNIDADES BÁSICAS





Além da realização da vacinação nas escolas, todas as Unidades Básicas de Saúde de Londrina disponibilizam as vacinas do Programa Nacional de Imunização para todos os londrinenses. Os pais e responsáveis que optarem pela vacinação na unidade de saúde podem comparecer na UBS mais próxima de sua residência, das 7h às 18h30, portando documentos pessoais e carteira de vacinação.

Publicidade





META





O Governo do Estado lançou a campanha com a meta é imunizar crianças, adolescentes e jovens matriculados nas 3.276 instituições de ensino (incluindo creches e berçários) em todas as 399 cidades. “O objetivo da iniciativa é ampliar a cobertura vacinal no Estado, evitando que doenças já erradicadas voltem à circulação. A ação representa mais um passo rumo à meta, considerada ideal pelo Ministério da Saúde, que é de imunizar entre 90% do grupo prioritário contra a gripe, ainda neste ano”, reforçou o secretário estadual da Saúde, César Neves.





(Com informações do N.Com e Agência Estadual de Notícias)