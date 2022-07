Em pouco mais de cinco anos, CMTU arrecadou mais de R$ 100 milhões com multas

Londrina deve bater em 2022 o recorde dos últimos anos com arrecadação de dinheiro a partir de multas registradas nos radares fixos. Entre janeiro e junho, o município aplicou R$ 13,8 milhões, montante que corresponde a 71% do valor de todo o ano passado. Levando em conta os últimos cinco anos e meio, ou seja, incluindo o primeiro semestre deste ano, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) acumula R$ 102,3 milhões em multas. Os números foram obtidos via Lei de Acesso à Informação.



Para o presidente da companhia, a tendência de aumento na arrecadação é reflexo do comportamento do motorista, o retorno à rotina, após a pior fase da pandemia de Covid-19, e a reativação dos aparelhos. “A multa é uma consequência da ação do motorista, do desrespeito com a legislação. Além disso, ficamos 2020 e 2021 com menos carros nas ruas. A vida está voltando ao normal e, por parte de alguns, a insistência de ilícitos”, avaliou Marcelo Cortez.

O período que menos rendeu multas foi 2020 (R$ 12,9 milhões), época em que foi declarada a pandemia e havia restrição de circulação. A CMTU informou que os recursos provenientes dos radares fixos “são executados exclusivamente em despesas públicas com sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro.”







Cortez reforçou que o radar é importante para regulamentar a velocidade em ruas e avenidas e rebateu reclamações sobre os limites em algumas vias da cidade. “Qualquer sinalização, bem como a regulamentação da via e velocidade, é precedida de um estudo, que leva em conta as regras do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) e as características da via, se fica perto de comércio, escola”, pontuou.







