Londrina terá empresa de Goiás responsável pelo serviço de coleta de lixo

A Prefeitura de Londrina definiu a nova empresa que vai cuidar do serviço de coleta de lixo na área urbana, distritos, patrimônios e vilas rurais da cidade. A Sistemma Assessoria e Construções Ltda, de Anápolis (GO), saiu vitoriosa do pregão presencial realizado pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) no começo desse mês. O atual contrato, operado pela Kurica Ambiental desde 2017, vence no dia 24 de março.

Com o valor final de R$ 141,55 por tonelada de resíduo coletada, a Sistemma ofereceu o menor preço dentre as outras seis entidades que participaram da concorrência, cujo maior lance ficou em R$ 158,03. No contrato atual, a empresa Kurica Ambiental recebe o valor de R$ 150,23 por tonelada.

A licitação estabeleceu que o dimensionamento para a execução da operação projetada para o recolhimento de até 11 mil toneladas/mês - 500 toneladas/mês a mais que o contrato atual) - teria o montante máximo unitário de R$ 149,03 para cada mil quilos de lixo retirado das residências.





Com o recebimento da menor oferta, a quantia investida pelo município no serviço, que poderia chegar a R$ 19,6 milhões nos 12 meses de vigência do contrato, caiu para o total estimado de R$ 18,6 milhões, uma economia de aproximadamente 5% em relação ao teto do edital.

