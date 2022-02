Empresa garante entrega da UBS da Vila Brasil na semana que vem

A empresa responsável pela reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Brasil, na área central de Londrina, garantiu à prefeitura que vai cumprir o cronograma estipulado em contrato para o término da obra, que vence na quinta-feira (17) da próxima semana. Nesta terça (8), representantes do município estiverem no posto de saúde para vistoria.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Ainda falta finalizar na unidade a instalação de armários e outros móveis, troca de fechaduras, colocação de postes no estacionamento e intervenções visuais, entre outros acabamentos. “Já comunicamos o engenheiro responsável pela obra que se não entregar no dia 17 nós vamos abrir um processo de penalidade e a empresa pode ser multada”, alertou o secretário municipal de Planejamento, Marcelo Canhada.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Moradores da Vila Brasil esperam há mais de dois anos a reinauguração da UBS, que foi fechada para revitalização. A primeira tentativa deu errado, com a empresa que havia vencido a licitação não avançando nas intervenções. O vínculo foi rompido e uma nova empreiteira foi contratada no ano passado para dar andamento no que faltava, cerca de 35% do que estava previsto no projeto inicial. O custo é de R$ 153 mil.





As melhorias no posto incluem a substituição do piso antigo, revestimento cerâmico das paredes dos banheiros e da cobertura, construção de nova calçada, troca de luminárias, portas e reparos em esquadrias, além de pintura e adequações para acessibilidade. A unidade de saúde da Vila Brasil é referência para pacientes de 24 bairros, que atualmente estão sendo atendidos na UBS do Centro, na rua Souza Naves.







Continua depois da publicidade

Continue lendo na Folha de Londrina.