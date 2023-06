Empresa pede mais prazo e dinheiro para entregar terminal do Ouro Verde em Londrina

A empresa responsável pela reconstrução do terminal do Ouro Verde, na zona norte de Londrina, encaminhou à prefeitura dois pedidos de aditivo: um relativo a tempo e outro financeiro. A obra teve início em julho do ano passado e deveria ser entregue na próxima segunda-feira (12). No entanto, medição de maio de servidores do município apontaram cerca de 45% de execução dos serviços previstos em projeto. Com muitas intervenções ainda a serem feitas, a empreiteira – que tem sede em Cascavel (Oeste) – solicitou mais três meses de prazo.





Na justificativa, a construtora alegou a demora para liberar o antigo terminal para demolição, enquanto o provisório estava sendo montado; dificuldades para fazer as estacas por conta de pedras bola; as chuvas entre janeiro e abril, que teriam prejudicado “sensivelmente a execução dos serviços de montagens da estrutura metálica e drenagem”; e serviços adicionais, como “aumento do volume de escavações da drenagem, reforços nas estruturas do beiral da cobertura metálica, reforço das estruturas de sustentação das venezianas e alteração da rede de esgoto.”

Publicidade

Publicidade





“Em virtude das situações ocasionadas conforme descrito, houve atrasos na obra, fazendo-se necessário nesse momento um acréscimo de 90 dias de prazo para que possamos concluir a obra de acordo com as boas técnicas da construção”, destacou a empresa no documento que a FOLHA teve acesso.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA A REPORTAGEM DE PEDRO MARCONI: