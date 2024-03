Empresas têm até sexta-feira para apresentar documentos em licitação para reforma da UPA do Jardim do Sol

Pouco mais de um mês depois da abertura dos envelopes das empresas interessadas, a licitação para a reforma da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim do Sol, na zona oeste de Londrina, ainda enfrenta alguns impasses para ter uma vencedora.





De acordo com a Secretaria Municipal de Gestão Pública, seis empreiteiras interessadas em assumir a obra não apresentaram toda a documentação exigida no edital.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“A legislação permite que abra prazo para todas elas, se tiverem documentação a ser apresentada e sanear o processo. É uma maneira isonômica, não privilegia ninguém e tenta dar eficiência ao processo. Se uma empresa estivesse com todos os documentos e uma outra não, não teria como abrir prazo para ninguém. Mas se todas as empresas tiveram problemas, então, podemos dar esse prazo”, explicou o responsável pela pasta, Fábio Cavazotti.





As construtoras foram notificadas na terça-feira (5) para enviarem os documentos faltantes até sexta (8).

Publicidade





“Tenho a expectativa de que vamos conseguir contratar. Algumas empresas tiveram um erro, então, é responsabilidade delas (corrigir). Se três sanearem e apresentarem as documentações, voltamos na ordem de classificação do preço. Aquela que saneou e está com melhor preço passa a ser a primeira (e assim sucessivamente)”, destacou o secretário.





Outras duas estão fora da disputa por não atenderem os requisitos técnicos.





No ano passado, o certame para revitalizar a unidade deu fracassado depois das seis empresas serem desclassificadas por não atenderem as regras, como a falta de comprovação de capacidade técnica. A licitação foi republicada em janeiro deste ano, com o mesmo valor da anterior, R$ 1,6 milhão.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: