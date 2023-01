Encontro de Contadores de Histórias de Londrina abre edital de seleção

O 12º ECOH - Encontro de Contadores de Histórias de Londrina está com inscrições abertas para a seleção das atrações artísticas e pedagógicas do festival programado para agosto.





Poderão participar artistas e educadores interessados em apresentar histórias para o público infantil ou adulto e/ou realizar oficinas com foco na narrativa oral.

De acordo com o edital, as propostas devem ser inscritas por pessoa jurídica por meio de formulário disponível no site do ECOH (ecoh.art.br) até o dia 28 de fevereiro.





O encontro é uma realização do Instituto Cidadania e tem como objetivos valorizar a narrativa oral, promover o intercâmbio de saberes e a democratização da cultura.

O ECOH vai ocupar escolas, bibliotecas, vilas culturais e praças. Na edição anterior as oficinas foram on-line, mas desta vez todas as atividades serão presenciais.





Serão realizadas 19 apresentações, a maior parte aberta ao público em geral; 3 oficinas, sendo uma delas dedicada aos professores do projeto Palavras Andantes das escolas municipais; e 2 rodas de conversa para narradores trocarem experiências.

Claudia Silva, coordenadora do ECOH, informa que são critérios de seleção a qualidade artística, o custo-benefício e a contribuição para a cultura da diversidade.





“Um tema importante para nós é o racismo estrutural que está na agenda do nosso país e precisa ser trabalhado. Também é uma marca do ECOH estimular a empatia. As histórias nos ajudam bastante a aprender a como se colocar no lugar do outro e respeitar o diferente. Além disso buscamos repertórios das mais diversas culturas e as várias formas do contar”, resume Claudia.

O evento é patrocinado pelo Promic (Programa de Incentivo à Cultura de Londrina). Além do cachê, os participantes terão transporte, alimentação e hospedagem pagos pela organização.





O resultado do edital será divulgado no dia 15 de abril.

SERVIÇO





12º ECOH – Encontro de Contadores de Histórias de Londrina





Edital de seleção para apresentações e oficinas





Inscrições abertas até 28 de fevereiro pelo site ecoh.art.br