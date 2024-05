Escolas municipais de Londrina se mobilizam para arrecadar doações para o Rio Grande do Sul

Maio de 2024. Os prejuízos oriundos das enchentes no Rio Grande do Sul não podem ser avaliados em sua totalidade até o momento. Nem emocionais, nem os materiais. O rastro de destruição em municípios inteiros causa consternação e requer atitude.





De modo consciente, o acontecimento passou a integrar a rotina de alunos de escolas municipais quando, por meio da iniciativa de pais, alunos e professores, seguem ativas as campanhas direcionadas às crianças vítimas das chuvas - e que perderam não apenas o material escolar. Algumas perderam a família, a casa, o animal de estimação e tudo que a elas representava segurança e identidade.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Na prática, desde as primeiras chuvas e notícias de desabrigados, o sentimento de solidariedade tocou os londrinenses de modo que as doações se multiplicaram a cada dia. Cobertores, roupas de cama, fardos de água mineral, alimentos para as pessoas e ração para os pets, colchões, produtos de higiene e limpeza compuseram as entregas.





Cientes de que as necessidades prosseguem e há muito trabalho pela frente, as crianças se colocaram no lugar das vítimas. Por meio de cartas, brinquedos e roupas, atuam como voluntárias nesse movimento de em prol do outro que passa por apuros.

Publicidade





Do ponto de vista da diretora da Escola Municipal Maestro Andrea Nuzzi, Mercia Maria Cardoso Tavares da Silva, a comunidade escolar se manifestou logo no início das chuvas e a escola chegou a ser ponto de coleta. "Entre mantimentos, água e cobertores, a carta de uma mãe continha uma mensagem de conforto às vítimas.





Nesse momento, alunos da E.M Maestro Andrea Nuzzi dedicam-se a fazer kits escolares aos estudantes riograndenses.

Publicidade





"Não podemos mensurar o sofrimento que estão passando e, ao refletir sobre isso e agir, estamos promovendo a educação desses pequenos cidadãos", afirma a diretora. A unidade tem como coordenadora pedagógica Louana Secy Rodrigues de Castro.





Lições de respeito ao próximo, empatia, solidariedade e bondade motivam os alunos da rede municipal de Londrina a fazer suas doações.





"Por meio de uma atividade pedagógica também conscientizamos os alunos em relação os cuidados com o ambiente, à proteção de nossos rios e para que lancem os olhos para os outros também, não limitando-se apenas ao que é individual", ratifica a diretora.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: