Espaço Villa Rica exibe documentário sobre violência doméstica nesta quarta em Londrina

Um documentário sobre violência doméstica e feminicídio será exibido e debatido pela subseção de Londrina da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), nesta quarta-feira (10). Com o nome “Silêncio das Rosas”, a produção traz depoimentos verídicos e cenas dramatizadas a partir de relatos de vítimas e de familiares, trazendo à superfície a dor causada por esses crimes. A exibição será às 19h, no Espaço Villa Rica. O evento é voltado ao público em geral e a entrada é gratuita. O documentário e o debate fazem parte da programação do Agosto Lilás, mês de conscientização sobre o combate à violência contra a mulher.



Para a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes, o evento é fundamental para essa conscientização. “Todas as ações que visam sensibilizar a sociedade para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher são muito importantes. As contribuições da OAB Seccional Londrina, enquanto integrantes da Rede de Enfrentamento, e do CMDM, têm sido muito valiosas”, destacou.





A conselheira da OAB e presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Londrina, Jaqueline Heinzl, avaliou que, apesar de a Lei Maria da Penha ser considerada referência internacionalmente, muitas mulheres ainda têm poucas informações sobre os direitos que possuem e as leis que as protegem. “É muito importante conscientizar e informar, porque muitas pessoas não sabem sobre a rede de enfrentamento à violência doméstica que temos em Londrina, que é uma rede exemplar, e não sabem como buscar ajuda”, disse.





O documentário, de Eliton Oliveira, foi produzido em Maringá. A advogada comentou que esse também é um fator importante, pois pode levar a uma maior identificação com o público. “Ele traz relatos de vítimas e familiares de vítimas de feminicídio de uma forma muito sensível, e mostra como as mulheres fizeram para identificar os diversos tipos de violência, que podem ser física, moral, virtual, patrimonial, sexual e psicológica, e depois como fizeram para denunciar e buscar ajuda. E são mulheres do nosso estado, o que faz com que o público acabe se identificando mais ainda”, indicou.





“A ideia surgiu porque nós tivemos a oportunidade de assistir e achamos importante trazer também para a nossa cidade, para disponibilizar esse conhecimento à população, falar da rede de proteção que nós temos aqui”, revelou a advogada.

Heinzl ainda contou que a produção já foi mostrada também em outras cidades, em ações em prol do enfrentamento à violência. “Esperamos que venham homens, mulheres, a sociedade em geral. A pessoa pode não ser uma vítima, mas ela pode conhecer alguém, uma prima, uma parente, uma vizinha, e pode levar informações a ela, contar sobre toda a nossa rede de acolhimento e de enfrentamento”, destacou.





Haverá também um debate sobre os temas após a exibição. “O documentário tem cerca de 1h30, e o debate será mais uma roda de conversa para fechar tudo o que foi abordado. Vamos trazer brevemente alguns exemplos de casos específicos para apresentar ao público também”, contou a advogada.





Os participantes da conversa serão, além de Jaqueline Heinzl, o roteirista e diretor do documentário, Eliton Oliveira, e a doutora em Ciências Penais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Talita Arruda. O debate será mediado pela coordenadora da ESA (Escola Superior de Advocacia) de Londrina, Patricia Siqueira.