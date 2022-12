Estudantes de Psicologia levam moradores de rua ao cinema em Londrina

Pessoas em situação de rua atendidas na Casa de Passagem terão a oportunidade de ir ao cinema para assistir "Homem Aranha". Para várias delas, será a primeira sessão da vida, uma experiência que nunca vivenciaram até hoje. Os responsáveis pelo passeio com direito a filme, pipoca e refrigerante são Thalita e Yan Domene Bessani, irmãos e alunos de Psicologia da UniFil, e a professora Maisa Mie Murata, orientadora de estágios.





A sessão especial tem o apoio do Cinesystem do Londrina Norte Shopping, que abrirá uma das salas nesta quinta-feira (1), às 9 horas, para receber o grupo. Thalita, Yan e a professora Maisa organizaram uma "vaquinha" e conseguiram o dinheiro necessário para comprar 40 ingressos e os acompanhamentos. "O pessoal está numa expectativa muito grande, dá para ver a alegria quando falam sobre ir ao cinema", comentam.





Como estagiários de Psicologia da UniFil na Casa de Passagem, mantida pelo Ministério de Missões e Adoração, a aluna Thalita e o aluno Yan lançaram a ideia da sessão de cinema ao perceberem as dificuldades das pessoas em situação de rua e a falta de oportunidades de lazer. Conversaram com a professora Maisa e com gestores da entidade e passaram a buscar meios para realizar o passeio.





"Agradecemos ao Cinesystem, ao Shopping Norte, aos colegas da Psicologia e demais que doaram recursos e colaboraram com essa ação solidária. Certamente será um momento de muita felicidade e emoção para as pessoas em situação de rua e também para nós", afirma a aluna Thalita.