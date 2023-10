Evento da Nasa de observação da Lua acontece neste sábado na Praça Nishinomiya

O Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina) promove, neste sábado (21), a "Noite Internacional de Observação da Lua", um evento liderado pela Nasa (Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço) que vai acontecer a partir das 19h na Praça Nishinomiya (em frente ao Aeroporto de Londrina).





No local, o Gedal irá montar uma série de telescópios para que todos possam se encantar com a beleza da Lua. Com os equipamentos, será possível ver de perto as crateras e as montanhas lunares, por exemplo.

Além da Lua, o Grupo aponta que será possível observar Saturno e seus anéis, além de Júpiter, que vem acompanhado de suas faixas e satélites.

SOLIDARIEDADE





Além de promover o evento, o Gedal vai lançar, também neste sábado, a tradicional campanha “Natal do Gedal”.

