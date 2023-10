Evento reúne empresários e autoridades para discutir o crescimento de Londrina

Única Secretaria do Idoso do PR

Única Secretaria do Idoso do PR

Além de Vasconcelos, o Fórum contará com a presença do presidente da Compagas (Companhia Paranaense de Gás), Rafael Lamastra e Alex Canziani, presidente do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina).

O encontro será a primeira participação do novo presidente da Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná), Edson José de Vasconcelos, antes da sua cerimônia de posse.

Londrina está entre as 50 cidades brasileiras com maior valorização imobiliária

Londrina está entre as 50 cidades brasileiras com maior valorização imobiliária





Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que Londrina possui o terceiro PIB (Produto Interno Bruto) do Paraná e 47° do Brasil. Segundo o levantamento, o PIB per capita do Município é de R$37.766,29 e o setor que apresentou o maior crescimento foi o de Serviços. Em seguida, o setor mais forte da cidade é a Indústria, gerando R$ 3,8 bilhões.

Publicidade





Segundo a presidente do LIDE, Heloisa Garrett, a iniciativa reforça o compromisso do LIDE Paraná em impulsionar a economia do Estado, por meio da atuação do setor empresarial.





“O Fórum, que mais uma vez somos parceiros da ACIL, é mais uma maneira pela qual a nossa entidade concentra esforços para apoiar o desenvolvimento das diversas regiões do Paraná. Estamos fomentando diversas iniciativas para elevar a capacidade latente do estado em crescer ano a ano”, completou.

Publicidade





O fomento da indústria, seja ela de energias limpas, inovação ou tecnologia é benéfico não apenas para a cidade, mas também para o estado, uma vez que as indústrias desempenham um papel crucial na geração de emprego e no desenvolvimento econômico, fomentando também as cadeias de serviço e comércio.





O evento é aberto a empresários e as pré-inscrições podem ser feitas no site do LIDE.

Publicidade





SERVIÇO





LIDE Paraná

Publicidade

Data: 10/10 (terça-feira)

Horário: das 8h30 à 11h

Local: Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina)