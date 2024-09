Evento Vendas Summit 2024 comemora o Dia Nacional do Vendedor em Londrina

A Escola de Vendas promove, no dia 1º de outubro, das 18h às 22h30, no Teatro Mãe de Deus, o evento Vendas Summit 2024 em celebração ao Dia Nacional do Vendedor e aos cinco anos de fundação da instituição em Londrina.





O objetivo da comemoração é ser um palco para repercutir histórias inspiradoras, com palestras proferidas por vendedores de sucesso, além de ser uma oportunidade para aproximação e networking.

“Este será o primeiro de muitos eventos que queremos realizar anualmente para marcar esta data e trazer ainda mais conhecimento para a formação e atuação dos profissionais de vendas. Nossa Escola já formou mais de 1,5 mil alunos em 40 turmas mensais, abrangendo profissionais de mais de 300 empresas. Queremos celebrar esta data com um evento que traga conteúdo de qualidade, aprendizado, troca de experiências, networking e reconhecimento”, destaca Murilo Gomes, CEO da Escola de Vendas.







Entre os palestrantes confirmados estão Raul Fulgêncio, com mais de 50 anos de experiência como empresário e vendedor do mercado imobiliário, e Sérgio Kendy, londrinense e CEO do The Best Açaí, grupo que faturou no ano passado R$ 400 milhões com 467 lojas abertas no país.





Nas palestras, serão abordados assuntos como os desafios contemporâneos, mudanças importantes no comportamento do consumidor e a crescente disputa pela atenção em um mundo digital, que exigem que os profissionais de vendas se qualifiquem e se adaptem constantemente.

Além da importância do vendedor como um agente estratégico na construção de relações de confiança e na geração de valor para as empresas.





O Vendas Summit 2024 tem limite de 450 participantes e a aquisição dos convites deve ser feita pela página de vendas do Sympla .

SERVIÇO

Vendas Summit 2024





Quando: 1º de outubro, das 18h30 às 22h30

Onde: Teatro Mãe de Deus

Inscrição: aquisição de convites pela plataforma Sympla