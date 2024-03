ExpoLondrina terá Carreata e shows abertos ao público neste domingo

A saída está prevista para as 16h, no restaurante Toca do Cateto (r. Ângelo Mioto, 732, esquina com a r. Benjamin Siebeneich) e a animação no trajeto ficará por conta do mascote da SRP (Sociedade Rural do Paraná ), o Agroberto, e de personagens da Carreta Fabulosa.

Além de ser a parada final da carreata, o estacionamento do Zerão (r. Gomes Carneiro, próximo ao Moringão) é o local escolhido para a segunda parte das atividades. A Carreta Fabulosa será palco de quatro pockets shows sertanejos, com Julya&Maryana, Guilherme&Manuel e Francisco, do escritório londrinense AgroPlay Music, além da dupla Caio&Otávio, que integra a programação da Casa do Criador durante a ExpoLondrina 2024.

Haverá distribuição de pipoca, além de uma praça de alimentação com food trucks (Pompieri, The Bull e Doug Churros) que estarão preparados para receber o público a partir das 16h.





Estão programadas brincadeiras e sorteios de diversos prêmios, como ingressos para shows, ingressos Expo Parque, Parque de Diversão e bag coolers exclusivas. Um painel temático da Expo 2024 estará disponível para todos tirarem fotos.

"A Expo é uma paixão londrinense. Neste ano, nos colocamos o desafio de iniciar a temporada antes mesmo de abril chegar, além de aproximar o evento da população e fortalecer esse vínculo. Iniciamos o projeto #EXPONASRUAS com a ação no Calçadão e foi um sucesso. A nossa expectativa é de que essa seja ainda melhor. Todos estão convidados a participar com seus veículos da carreata e dos shows ao final", afirma o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Marcelo Janene El-Kadre.