Londrina registra manhã mais fria de 2023 nesta sexta-feira

As baixas temperaturas previstas para a manhã desta sexta-feira (14) em Londrina se concretizaram. Segundo dados coletados pelos sistemas do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), as primeiras horas do dia registraram 6,5ºC, o menor número de 2023 no município.





De acordo com Ângela Beatriz, meteorologista do IDR-PR, a marca anterior era de 6,8ºC, registrada no dia 18 de maio. "No sábado (15), a mínima deve ficar próxima dos 7ºC, enquanto a máxima não deve atingir os 20ºC. Somente no domingo (16) as temperaturas devem aumentar, podendo chegar a 23ºC", explica.

Publicidade

Publicidade