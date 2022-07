Falta de reposição de servidores pode afetar serviços da Cultura em Londrina

A Secretaria Municipal de Cultura corre um sério risco de ter os serviços afetados pela falta de reposição de servidores. Nos bastidores, o alerta já havia sido dado, mas foi formalizado na última segunda-feira (4) em um documento enviado ao setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Londrina.

Segundo o despacho obtido pela FOLHA, a secretaria tem hoje 53 funcionários para cuidar de 10 locais. São eles: Bibliotecas Pública, Infantil e da Vila Nova, Museu de Arte, Centro Cultural da Região Norte e a Biblioteca do CEU (Centro de Esportes Unificados), na zona oeste.

Além disso, existe a sede do órgão, localizada ao lado da Concha Acústica e que abriga as diretorias de Ação Cultural, Patrimônio, Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura) e o gabinete do secretário Bernardo Pellegrini.





Em 2013, a pasta tinha 82 servidores que cuidavam dos mesmos serviços. Em 1999, eram mais funcionários ainda: 120. Dos cargos, a defasagem maior é de bibliotecários. Das 22 vagas existentes, apenas nove estão ocupadas.





Os assistentes técnicos de gestão, que atuam na parte administrativa, estão em segundo lugar no ranking de falta de servidores. São 20 cargos disponíveis, mas apenas oito estão preenchidos.

SEM CONCURSO





O documento mostra que "desde 2016 não são feitas com regularidade a reposição de servidores aposentados nos cargos de gestor cultural, biblioteconomia e de programação cultural. Isto tem um impacto muito sério no atendimento das atividades e ações".





O despacho traz ainda uma triste previsão para a Secretaria de Cultura. "Com a programação de aposentadoria de servidores, já existe um panorama de fechamento de serviços, pois não é possível remanejar servidores pela situação existente".





O ofício foi escrito por Solange Batigliana, atual diretora de Patrimônio Artístico e Histórico-Cultural. À FOLHA, ela reconheceu que o setor pode ser bastante afetado se não houver contratações. "Somos em três funcionários hoje. O gerente pode se aposentar em dezembro deste ano e eu já em 2023. Se isso acontecer, ficaríamos com uma pessoa só", relatou.





