Feira Arte Mulher em Londrina expõe artesanatos feitos à mão

A Feira Arte Mulher retornou ao saguão principal da sede da Prefeitura de Londrina, nesta quinta (29) e sexta-feira (30), das 10h às 18h30. Diversos artesanatos feitos à mão estão sendo comercializados, por cinco artesãs, através da iniciativa da SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres).





Entre os produtos estão: artes em crochê, bonecas, pano de prato, vestidos, tapetes e itens de decoração. “A Secretaria da Mulher tem a preocupação de abrir espaços de comercialização para as mulheres empreenderem, valorizando o produto feito à mão e dando visibilidade aos pequenos negócios”, ressaltou a secretária da pasta, Liange Doy Fernandes.

Segundo a psicóloga e a diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, o projeto Feira Arte Mulher possibilita que as mulheres empreendam no ramo do artesanato. “Isso gera renda e autonomia financeira para elas, além de impulsionar a economia local”, disse.





A diretora ressaltou, ainda, a importância de disponibilizar espaços para comercialização dos produtos das artesãs cedidos gratuitamente. “Em locais como este, em shopping, praças e eventos, há uma maior visibilidade do trabalho delas e, consequentemente, mais venda e renda para as trabalhadoras”, enfatizou.

Uma das artesãs que está expondo, Sara Cavalheiro, disse que as edições proporcionam resultados positivos. “Aqui a visibilidade é boa e não temos custo. Muitas vezes, as pessoas passam pela feira e não compram na hora, mas pegam nosso contato para comprar depois”, contou.





A ação promovida na sede da Prefeitura de Londrina vem ocorrendo mensalmente, desde janeiro deste ano. Além disso, a Arte Mulher ocorre todos os meses no Calçadão de Londrina, em frente ao Cine Teatro Ouro Verde, do início do mês até o dia 10.





A Prefeitura fica na avenida Duque de Caxias, 635, no Centro Cívico.