Feira Okupa estará presente na Parada LGBTI+ de Londrina

A Feira Okupa, que já realizou edições em variados espaços, participará da Parada LGBTI+ de Londrina, o segundo maior evento a céu aberto da cidade e o maior do gênero do Sul do país.





A Parada será realizada neste domingo, 06 de novembro, das 12h às 19h no CSU (Centro Social Urbano) da Vila Portuguesa (Buracão), situado na rua Atílio Scudeler, 283.

É a primeira vez que o evento abriga uma feira, que terá a participação de expositores de moda, brechó, decoração, acessórios, gastronomia, produtos eróticos, encadernação, cosmetologia, corte de cabelo express e barbearia.

A Feira Okupa também vai contar com uma praça de alimentação para dar apoio à festa.

