Festa do padroeiro na Paróquia São Luiz Gonzaga trás show sertanejo e sorteios de prêmios

A Paróquia São Luiz Gonzaga promove neste sábado (22) a tradicional festa do padroeiro. As festividades iniciam após a missa das 17h na Avenida São João, 4.213, C.H. Armindo Guazzi, Londrina. A festa terá barracas de comidas típicas, brincadeiras, show sertanejo e sorteios de prêmios. A expectativa é que mais de 5 mil pessoas passem pela paróquia nesta noite.





Serão ao todos 2 mil cartelas do show de prêmios que sorteará até R$ 4.000 reais em dinheiro, além de barracas típicas juninas: mandioca frita com calabresa, pastel, espetinho, sanduíche de pernil, pastel, cural e bolo de milho, quentão, mini pizza, yakissoba e bolos e doces variados.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A grande atração desse ano será um show sertanejo com o Padre Ademar Lorrenzzetti das 18h30 às 19h30. A diversão para as crianças também está garantida com as típicas bola na lata e pescaria e brinquedos infláveis.





O foco deste evento é arrecadar recursos para realizar reformas urgentes para o bem estar dos paroquianos, além de destinar uma parte da Renda Líquida para a Casa de Apoio Amigos do H.U.

Publicidade





CASA DE APOIO AMIGOS DO HU





A casa de Apoio Amigos do HU dá assistência aos acompanhantes dos pacientes (em geral menores ou idosos) em situação de vulnerabilidade financeira em tratamento no Hospital Universitário.

Publicidade





Muitos pacientes e seus acompanhantes residem distantes ou a maioria até mesmo em outras cidades próximas na região de Londrina que precisam de um local para ficar e pernoitar, assim como alimentação completa durante o tratamento.





A instituição é mantida totalmente através do trabalho voluntário e de doações e está localizada na Rua João B. Rubinho, 113, na Vila Operária.