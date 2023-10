Festival Beer & Beef oferece gastronomia e música aos londrinenses até domingo

Reunir comida e música é um atrativo e tanto. Pois em sua 4ª edição, o Festival Beer & Beef, segue até domingo (15) no estacionamento do Catuaí Shopping, na zona sul de Londrina, e confirma o interesse do público em programas deste nível.





O evento gratuito começou na quinta-feira (12) e reuniu mais de quatro mil pessoas que também aproveitaram o feriado para estar com amigos e familiares em um ambiente seguro e cercado de referências gastronômicas.

Publicidade

Publicidade





Ao todo, mais de 15 opções de alimentação participam da edição 2023 do Festival Beer & Beef e mais de 10 cervejarias artesanais para serem apreciadas. Na edição do ano anterior, o Beer & Beef recebeu 30 mil pessoas.





Planejado para toda a família, o evento conta com espaço kids para quem quiser aproveitar o festival com as crianças e é petfriendly.





Veja a programação completa na FOLHA DE LONDRINA: