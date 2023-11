Festival Kinoarte termina neste fim de semana com premiações e filme sobre Lima Barreto

O 25º Festival Kinoarte de Cinema (FKC) chega ao fim neste final de semana, após 10 dias de intensa programação. Quem não aproveitou, ainda tem a chance de assistir a filmes nacionais, locais e independentes antes do encerramento da edição.





O evento está acontecendo no Espaço Villa Rica, com exibições em diversos horários e muitas sessões gratuitas. Neste sábado (18) e domingo (19), serão apresentados mais de 20 curtas dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Pernambuco e também do Distrito Federal.

A programação inclui ainda uma sessão ao ar livre, aberta ao público, além de longas-metragens, premiação das competitivas e sessão especial de encerramento com filme londrinense.





Mais informações podem ser conferidas no site oficial e no perfil do Instagram. Os ingressos para as sessões com longas estão disponíveis para compra on-line e presencialmente na bilheteria local.

SÁBADO





Abrindo o final de semana, haverá duas sessões da Competitiva Nacional de Curtas, ambas com entrada gratuita. A primeira, às 15h, apresenta "Combustão Não Espontânea", de Boni Zanatta; "Cadim", de Luiza Pugliesi Villaça; "Velande", de Tiago Melo; "Solos", de Pedro Vargas; "Lyb", de Felipe Poroger; e "O Prazer é Todo Meu", de Vanessa Sandre.





Já a segunda, às 16h30, exibe "Infantaria", Laís Santos Araújo; "Yuri U Xëatima Thë - A Pesca Com Timbó", de Roseane Yariana Yanomani, Aida Harika Yanomami e Edmar Tokorino Yanomam; "Lapso", de Caroline Cavalcanti; "Big Bang", de Carlos Segundo; e"Lugar de Ladson", Rogério Borges.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: