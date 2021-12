Fica pronta ciclovia de 2,3 km de extensão no Trecho 3 do Arco Leste em Londrina

A Prefeitura de Londrina, por meio da SMOP (Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação), concluiu na última segunda-feira (29) a execução de uma nova ciclovia, localizada no Trecho 3 do Arco Leste. Com cerca de 2,3 km de extensão e 2,2 m de largura, a estrutura interliga as avenidas Robert Koch e José Ventura Pinto, com acesso pela Estrada do Limoeiro, contornando a cabeceira de pista do Aeroporto Governador José Richa.



Executados pela empresa More Sinalização e Construção Ltda, os serviços realizados incluíram a pintura da ciclovia no passeio que havia sido previamente construído, a instalação de sinalização vertical e a implantação de defensas metálicas (guarda-corpos) no canteiro entre as duas pistas. Ao todo, o investimento feito pela Prefeitura nessas melhorias foi de R$ 361.156,24.

O secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa, destacou que a ciclovia foi finalizada antes do prazo previsto para a conclusão, que seria o dia 3 de janeiro, e já está liberada para utilização. Segundo Verçosa, a obra foi realizada de maneira ágil porque a infraestrutura da ciclovia já havia sido planejada e implantada durante a execução do Trecho 3 do Arco Leste, mediante uma adaptação do projeto original.





“Inicialmente, a largura prevista para o passeio era de 2 m. Porém, com a decisão de instalar a ciclovia, fizemos uma adaptação e ampliamos a largura dos passeios para 3 m, nos dois lados da pista, o que possibilitou a implantação dessa faixa. Assim, o trecho já foi concluído com a estrutura necessária à ciclovia, e só foi preciso fazer uma licitação para a instalação da sinalização e das defensas, que são serviços relativamente rápidos. Como o prazo de conclusão já é planejado levando em consideração possíveis contratempos, e não ocorreu nenhum, a empresa conseguiu agilizar a entrega”, frisou.







Verçosa salientou, também, que as intervenções feitas visam proporcionar mais segurança aos pedestres, motoristas e ciclistas que trafegarem pelo local. “Nós mantemos um dos lados da pista com a calçada, para os pedestres, e o outro para os ciclistas, que não vão precisar transitar pelo asfalto, em meio aos veículos. Já os guarda-corpos foram instalados porque trata-se de uma via extensa e sem muitos cruzamentos, o que faz com que os veículos alcancem bastante velocidade. Mesmo já havendo a sinalização de limite de velocidade, essa é uma proteção adicional contra acidentes”, apontou.



O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, afirmou que a atual administração vem priorizando a implantação de ciclovias, pois a bicicleta é essencial do ponto de vista do lazer, esporte e transporte urbano. De acordo com Canhada, esse é um compromisso que o prefeito Marcelo Belinati assumiu desde o primeiro mandato, e praticamente metade das ciclovias que existem em Londrina foram construídas nessa gestão.





“Além da ciclovia do Trecho 3 do Arco Leste, que acabamos de entregar, estamos encaminhando a licitação da ciclovia da Avenida Guilherme de Almeida, que vai acompanhar toda a via. Também implantamos esse tipo de estrutura na Faria Lima e no trecho que foi duplicado da Avenida dos Pioneiros, e já iniciamos a construção da ciclovia da Rua José Giroldo, que vai substituir a que ficava na Avenida Ayrton Senna. Faremos ciclovias em todos os locais onde for possível implantá-las, pois esse é um compromisso da nossa administração com a mobilidade urbana e a modernidade”, disse Canhada.