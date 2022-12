Fim de ano em Londrina: confira o horário de funcionamento dos serviços municipais

A Prefeitura de Londrina informa como ficará o expediente nesta sexta-feira (30) e segunda-feira (2), nos órgãos da administração direta e indireta.





De acordo com o Decreto nº 1.472, no dia 30 o expediente será das 7h às 13h e no dia 2 de janeiro de 2023, ficou considerado ponto facultativo nas repartições públicas municipais.



Com isso, tanto a sede administrativa da Prefeitura, quanto os órgãos como Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), FEL (Fundação de Esportes de Londrina), Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano) e Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) seguirão o decreto.





Com relação à Acesf, o setor de Plantão Funeral não sofrerá alterações, permanecendo com o atendimento 24 horas. Já os setores administrativos e financeiros vão seguir o horário de funcionamento do decreto.

A sede da Cohab Londrina estará fechada nos dois dias e o Procon-LD está em recesso, voltando a atender ao público na terça-feira (3).





SAÚDE

Confira como ficam os serviços de Saúde:

Sexta-feira (30)





Funcionarão das 7h às 13h:





– Unidades Básicas de Saúde



– Centro de Especialidade Odontológicas







– Policlínica Municipal



– Centro de Referência Dr. Bruno Piancastelli Filho







– CapsI (Centro de Atenção Psicossocial Infantil)







– Diretoria de Vigilância em Saúde







– Unidades administrativas.







Funcionarão 16h, 18h e 24h:





– UBS União da Vitória - das 7h as 23h (16h)







– Pronto Atendimento do Maria Cecília - das 7 à 1h (18h)







– PAI (Pronto Atendimento Infantil) – 24h







– PA (Pronto Atendimento) do Leonor – 24h







– UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Centro Oeste e Sabará – 24h







– Serviço de Atenção Domiciliar – 24h







– Maternidade Municipal – 24h







– Samu – 24h







– Centrolab – 24h







– Farmácia Municipal







– Caps 3 (Centro de Atenção Psicossocial) – 24h







– Caps AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga) – das 7h30 às 18h.







Sábado (31)





Funcionarão normalmente as unidades 24 horas e nos seus respectivos horários o Pronto Atendimento do Maria Cecília e a Unidade Básica do União da Vitória.







Domingo (1º)





Funcionarão normalmente as unidades 24 horas:





– UPAs Sabará e Centro-Oeste







– PAI







– PA do Leonor







– Maternidade Municipal







– Samu







– PA do Caps Adulto







Segunda-feira (2)





Funcionarão normalmente:







– UPAS Sabará e Centro-Oeste







– PA do Leonor, Maria Cecília e União da Vitória







– Pronto Atendimento do Caps Adulto.







CMTU





Nesta sexta-feira (30) os setores administrativos e de atendimento ao público da CMTU funcionarão das 7h às 13h.







Na segunda-feira (2), por conta do Decreto 1.472, não haverá expediente.





No entanto, nos setores da companhia que desempenham serviços essenciais, como fiscalização de Trânsito e Posturas, as atividades serão desenvolvidas em escala reduzida. Em toda a CMTU, o trabalho normal será retomado na terça-feira (3), a partir das 8h.







Em função das alterações de expediente, processos de trânsito cuja data limite vencer nos períodos em que a área de atendimento da companhia estiver fechada poderão ser iniciados – excepcionalmente, sem prejuízo na contagem de prazo – no primeiro dia útil após o recesso.





TRANSPORTE COLETIVO





Os ônibus do transporte coletivo circularão sem alterações nas tabelas de horário. Na sexta (30) e segunda-feira (2), seguirão a programação dos dias úteis. No sábado (31) e no domingo (1º), adotarão as escalas relativas a estes dias da semana.





RODOVIÁRIA





O Terminal Rodoviário de Londrina, gerenciado pela CMTU, terá expediente somente das equipes operacionais, com suspensão das tarefas administrativas nos mesmos dias e horários especificados no decreto municipal que trata do assunto.





COLETA DE LIXO





A coleta do lixo orgânico e do rejeito será realizada sem modificações, com o início dos turnos de atendimento começando, na sexta-feira (30) e no sábado (31), meia hora mais cedo, às 6h30 e 18h30. A orientação, portanto, é que os moradores também se adiantem em colocar os resíduos na rua.





RECICLÁVEL





O recolhimento do material reciclável, que já não acontece aos fins de semana, será feito normalmente na sexta (30) e segunda-feira (2), percorrendo os bairros já previstos para estes dias.





PEV





Os Pontos de Entrega Voluntária dos bairros Nova Conquista (zona leste) e Vista Bela (zona norte) estarão abertos até sábado (31), ao meio-dia. Na segunda-feira (2), operarão a partir das 8h.





LIMPEZA PÚBLICA





Os trabalhos de limpeza e manutenção de áreas públicas, como varrição, lavagem de pisos, capina do mato, desobstrução de bueiros, poda de árvores e plantio de flores, serão executados como de costume, parando apenas no domingo (1º).





FEIRAS





As feiras livres e feiras noturnas serão realizadas sem alterações na sexta (30), sábado (31) e segunda-feira (2). No domingo de Ano Novo (1º), o funcionamento será facultativo e a presença dos comerciantes não será obrigatória.





Leia mais informações na reportagem da FOLHA DE LONDRINA.