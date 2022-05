Fim de semana será de chuva e frio em Londrina; veja a previsão completa

Os moradores de Londrina já podem preparar o guarda-chuva e o casaco. O fim de semana na cidade terá chuva em pequena quantidade, trazida por uma massa de ar frio que deve derrubar as temperaturas a partir de segunda-feira (16).

Segundo apontou o IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), o sábado (14) e o domingo (15) serão chuvosos e com temperaturas que podem variar entre mínimas de 12ºC e máximas de 24ºC. Já na segunda, o tempo voltará a ficar estável.



Ainda de acordo com informações do IDR, as temperaturas podem atingir os 8ºC na terça-feira (17) em toda a região Norte do Paraná.







*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.