Fim do inverno: temperaturas podem atingir 40°C em Londrina

Com a primavera dando as caras, os londrinenses enfrentaram um dia de calor intenso neste domingo (17), com a temperatura chegando próxima a casa dos 35°C. Para alegria de uns e o descontentamento de outros, os dias mais frios estão indo embora para dar lugar às estações mais quentes do ano. Neste fim de semana, centenas de pessoas aproveitaram o dia quente para ir até o Lago Igapó em busca de sombra, água fresca e, é claro, muito caldo de cana.





De acordo com a previsão do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), na região de Londrina os próximos dias serão quentes e com muito sol, com mínimas acima dos 20°C. Falando nas máximas, a temperatura deve continuar subindo durante a semana e chegar na casa dos 40°C no próximo sábado (23), que marca o início da primavera, e a 42°C no domingo (24). Já a chuva só deve retornar no fim do mês.

