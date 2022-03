Final de semana terá calor e tempo instável em Londrina, diz IDR

A sexta-feira (4) e o final de semana serão quentes e com possibilidade de pancadas de chuva em Londrina, afirmou o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





De acordo com o instituto, a mínima registrada nesta sexta foi de 21,5°C, com a máxima podendo alcançar os 30ºC. Para o final de semana, a previsão é de mais calor ainda: as máximas devem alcançar os 33°C no domingo (6).

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A instabilidade, no entanto, também marca presença. Segundo o IDR-PR, o tempo deve ficar nublado durante as tardes de sexta e sábado (5), com possibilidade de pancadas de chuva. No domingo, as nuvens também aparecem, mas a chance de precipitação é menor.





O acumulado de chuvas do mês de março em Londrina segue em 72 mm. A média histórica para o mês inteiro é de 137,6 mm.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.