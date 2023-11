Fundação de Esportes de Londrina oferta aulas gratuitas de alongamento e funcional

A FEL (Fundação de Esportes de Londrina) oferta aulas gratuitas de treinamento funcional e alongamento.. Abertas a toda a comunidade londrinense, as atividades são realizadas duas vezes por semana na sala de ginástica do ginásio de esportes Moringão, localizado na Rua Gomes Carneiro, 315, Centro.







Com sessões livres para adultos e crianças a partir de 8 anos, não havendo limite de vagas, as atividades ocorrem todas as terças e quintas-feiras. São duas sessões de uma hora em cada dia, sempre no período da manhã, a partir das 7h30 e depois às 8h30.



Publicidade

Publicidade





Os interessados podem comparecer diretamente ao Moringão, realizando a inscrição no local. Basta comparecer com roupa que seja adequada e confortável para a prática de atividade física. Dúvidas podem ser esclarecidas junto à FEL, pelo telefone (43) 3372-9191.





As aulas mesclam momentos de alongamento corporal e treinamento funcional, modalidade de treino abrangente que trabalha com foco nos movimentos naturais do corpo, proporcionando o aprimoramento do equilíbrio, força, flexibilidade e coordenação. Os exercícios são dinâmicos e trabalham diversos músculos simultaneamente. Sua prática regular traz ao praticante mais disposição, energia e resistência física para a rotina diária.

Publicidade





As turmas não são segmentadas por faixas etárias, sendo as ações conduzidas e supervisionadas por professores da FEL com a colaboração de um estagiário, e cada pessoa realiza os movimentos em seu ritmo, respeitando o seu perfil e condição física. A equipe de trabalho da Fundação sempre conversa com todos os alunos para verificar se eles possuem algum histórico de saúde ou restrições que limitem ou inviabilizem a realização dos exercícios.





De acordo com o assessor de esportes e eventos da FEL, Sandro Henrique dos Santos, o Moringão conta com equipamentos novos, próprios para a prática de atividades físicas como treinamento funcional, localizado, de fortalecimento e alongamento. Alguns dos itens utilizados são bola de pilates, medicine ball, pesos kettlebell, colchonetes, corda naval, halteres, disco de equilíbrio, escada de agilidade, cones, mini jump, entre outros.

Publicidade





As aulas gratuitas de alongamento e treinamento funcional foram retomadas pela FEL em setembro de 2023, após ficarem pausadas por mais de dois anos, devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19.





Santos ainda frisou que este projeto é uma forma de possibilitar ao público opções de fazer exercícios físicos sem custos, com orientação profissional, e aproximar mais a população de um ginásio que é referência em esportes na cidade.





“A Prefeitura e a FEL está com um foco bem direcionado em levar cada vez mais atividades físicas e recreativas para a comunidade. Estamos montando um projeto para ampliar os atendimentos em 2024, com iniciativas para diversas regiões da cidade, incluindo o Projeto Estações, que já vem sendo feito com grande sucesso nos bairros em áreas públicas”, destacou. (Com informações do N.Com)