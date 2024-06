Gestão sustentável e uso de tecnologias em condomínios são destaque da terceira edição do Inova Síndico

A Regional Norte do Secovi/PR vai realiza, entre os dias 27 e 28 de junho na sede da entidade localizada na Rua Rolândia, 295 em Londrina, a terceira edição do Inova Síndico. A expectativa é reunir nesses dois dias cerca de mil síndicos e profissionais que atuam no mercado condominial em cidades do norte do Paraná. O evento é gratuito é aberto a todos.





O objetivo é reunir síndicos e administradores para apresentar e discutir a adoção de práticas inovadoras e sustentáveis nos condomínios. Segundo a entidade, o treinamento de síndicos e moradores sobre a correta gestão dos resíduos e práticas sustentáveis em condomínios é urgente.





“Os condomínios são grandes geradores e queremos contribuir para a implantação de uma gestão ambientalmente eficiente. Além disso, precisamos falar sobre tecnologias que auxiliam na economia do uso de água e de energia elétrica, e debater soluções virtuais que já podem ser adotadas, trazendo ganhos para a gestão condominial”, afirma Paulo Oliveira, vice-presidente da Regional Norte do Secovi/PR.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Vamos oferecer treinamentos e consultorias com engenheiros ambientais e universidades para que possamos avançar rapidamente na adoção de boas práticas nos condomínios. Também queremos pôr em pauta a discussão sobre legislação municipal para instituição do IPTU Verde em Londrina, trazendo mais incentivos para as práticas sustentáveis”, destacou Oliveira sobre o lançamento do Selo Verde para os condomínios que implantarem práticas ambientalmente sustentáveis.