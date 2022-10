GM divulga principais serviços prestados durante o final de semana

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para delegacia de plantão, e deve responder pelo crime de tráfico de drogas. Os objetos apreendidos foram entregues na delegacia. As equipes da Guarda Municipal seguem intensificando as rondas preventivas e, inclusive, o monitoramento por câmeras nos prédios da Prefeitura. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 153.

Inicialmente, foram encontradas cinco pedras de crack e pouco mais de R$ 70 escondidos na meia do suspeito. Na sequência, com apoio dos cães farejadores, foram encontradas outras 55 pedras de crack, além de mais 15 porções de cocaína escondidas próximo a uma árvore, mesmo local onde o suspeito havia sido flagrado escondendo os objetos pela câmera.

Por volta das 15h de sexta-feira (14), a central de videomonitoramento da GM flagrou um homem em atitude suspeita na Praça dos Viajantes, ao lado do Terminal Rodoviário. As equipes do Grupo Tático de Apoio em Motos (GTAM) e do Grupo de Operações com Cães (GOC) foram chamadas para prestar apoio e fazerem a verificação. Chegando ao local, deram voz de abordagem ao suspeito que havia sido registrado pela câmera.

Digite aqui seu título...

Fiscalização de trânsito – Uma equipe do Grupo Especial de Pronto Emprego (GEPE) da Guarda Municipal de Londrina realizava patrulhamento preventivo pela Escola Municipal Mábio Gonçalves Palhano, região sul, por volta das 20h30 da última sexta-feira (14), quando flagrou um rapaz conduzindo uma motocicleta de maneira imprudente.

Publicidade





O rapaz recebeu voz de abordagem e, na sequência, os guardas consultaram o sistema e identificaram que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e que havia pendências administrativas na documentação da motocicleta. Ao todo, foram lavrados três autos de infração de trânsito e feito o recolhimento do veículo ao pátio municipal.

Publicidade





Por volta das 12h de sábado (15) uma equipe da GM realizava patrulhamento preventivo pelas imediações da Escola Municipal Salim Aboriham, região norte, quando avistou um homem em atitude suspeita em uma motocicleta. Ao ver a viatura, o condutor abandonou a moto e fugiu dos guardas. A equipe consultou o sistema e identificou que o veículo não estava legalizado para circulação. Em seguida, o serviço de guincho foi acionado para realizar o recolhimento.



Publicidade





Uma equipe da Guarda Municipal realizava patrulhamento pelas imediações do Terminal Rodoviário de Londrina, por volta das 23h50 de domingo (16), quando avistou um veículo trafegando de forma incompatível com a via pública.





Os guardas realizaram abordagem e constataram que o motorista estava com sinais de embriaguez, incluindo odor etílico e olhos vermelhos, entre outros. A equipe ofereceu teste do etilômetro, porém o condutor não aceitou. Após verificação no sistema, foi identificado ainda que havia aproximadamente R$ 1.100,00 em débitos referentes à documentação.





Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a delegacia de plantão. A CNH do motorista foi retida. Os guardas lavraram os autos de infração de trânsito referentes às infrações flagradas e o veículo foi recolhido ao pátio municipal.





Demais ações – Durante todo o final de semana, as equipes do setor operacional prosseguiram intensificando as rondas preventivas pelas escolas municipais, unidades de saúde e áreas de lazer, entre outros espaços públicos. Denúncias podem ser feitas para o telefone de emergência 153 ou pelo aplicativo 153 Cidadão.