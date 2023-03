Grupo feminino debate os desafios de ser mulher para além do gênero em encontro no sábado

“Mulher: desafios além do gênero” é o tema da primeira reunião Portas Abertas do ano, um encontro promovido pelo Núcleo Londrina do Grupo Mulheres do Brasil. O evento acontece no dia 25 de março, às 15h30, na Associação Comercial de Londrina (Acil), e é aberto ao público. Num primeiro momento da reunião, serão apresentados os projetos de Empreendedorismo, Combate à Violência contra a Mulher, Políticas Públicas e de atendimento ao público 60+ já realizados pelo Núcleo em Londrina, assim como os objetivos do Grupo em nível nacional.







Em seguida, será abordado o tema especial desta edição do Portas Abertas, com a apresentação de três integrantes do Núcleo. Thereza Silva, voluntária no Comitê Empreendedorismo, vai levar para a conversa sua experiência à frente da Associação de Mulheres Empreendedoras do Bairro Aragarça, além de sua trajetória pessoal e profissional; Saraí Brito, do Comitê de Combate à Violência, vai falar sobre sua história como mãe atípica, ela é mãe de um menino autista; e Samara da Silva Headley, professora universitária e líder colegiada, vai somar ao debate relatando os desafios enfrentados como mulher preta. Após a fala de cada uma, todas as participantes serão convidadas a refletir empaticamente sobre os depoimentos.

Nilma Raquel Silva, voluntária e líder colegiada do Núcleo Londrina, ressalta a importância de abordar o “ser mulher” de uma forma mais ampla, uma vez que, além da questão do gênero em si, as mulheres sofrem preconceitos de várias ordens e precisam enfrentar desafios muito particulares. “A gente percebe a complexidade da condição feminina, que é recortada por várias situações de classe, de raça, e isso precisa ser levado em conta, até para que nós, mulheres, possamos olhar umas para as outras com mais empatia e generosidade. Isso nos fortalece”, destaca a voluntária.