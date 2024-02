Hoftalon reduz prazo para cirurgias de catarata de pacientes já autorizados pelo SUS

O tempo de espera do paciente para a cirurgia após realizar o exame pré-operatório é, em média, 180 dias. Com o objetivo de antecipar este prazo, o Hoftalon, maior prestador de serviços oftalmológicos em Londrina e região, começou a realizar mutirões dois sábados ao mês com chamamentos coletivos.

O Estado do Paraná avançou no processo de regulamentação para acesso a medicamentos à base de canabidiol e tetrahidrocanabinol para tratamento de doenças, síndromes e transtornos de saúde.

A catarata consiste na opacidade do cristalino, responsável pela chegada de luz na retina e formação da imagem. No início, pode apresentar-se como um incômodo ou dificuldade leve de enxergar detalhes, cores ou formatos. Mas, com o passar do tempo, a condição tende a piorar.

Para marcar uma consulta com um oftalmologista pelo SUS é preciso estar cadastrado e possuir um número de CNS (Cartão Nacional de Saúde). O paciente deve entrar em contato com a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima da residência e solicitar o agendamento da consulta oftalmológica. A UBS irá fornecer encaminhar o paciente para a realização da consulta.

Depois da cirurgia realizada, os cuidados pós-operatórios vão envolver, em geral, medicamentos prescritos como colírios antibióticos e anti-inflamatórios. O paciente não deve realizar esforços físicos durante a recuperação e evitar exposição a telas luminosas.