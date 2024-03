Homem é preso por armazenar imagens de abuso sexual infantil em celular em Ibiporã

A PF (Polícia Federal) prendeu, na manhã desta segunda-feira (4), um jovem de 28 anos acusado de armazenar imagens e vídeos de abuso sexual infantil em seu celular. A prisão aconteceu em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina).





A ação acontece no âmbito da Operação Sepulcro Caiado 4, que foi deflagrada nesta segunda-feira e tem como objetivo combater crimes relacionados ao abuso sexual infantil. A Operação é parte de uma investigação constante no combate de crimes de produção, armazenamento e distribuição de material com pornografia infantil em Londrina e na Região Metropolitana.

A prisão do jovem de 28 anos aconteceu no bairro Esperança. O acusado, que trabalha na área de turismo e não possui antecedentes criminais, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal, para realização dos procedimentos de Policia Judiciária e está à disposição da Justiça Federal de Londrina.





O celular apreendido passará por perícia.