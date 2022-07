Inscrições para concurso da Guarda Municipal de Londrina encerram nesta quinta

Quinta-feira (7) é o último dia de inscrições abertas para o concurso público da GM (Guarda Municipal) de Londrina. Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo portal da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos), órgão vinculado à UEL (Universidade Estadual de Londrina) e que está conduzindo as atividades do processo seletivo. Já o prazo final para o pagamento do boleto com a taxa de inscrição, no valor de R$ 43, encerra na sexta-feira (8).



Com carga horária de 36 horas semanais, a remuneração oferecida pelo concurso para a função de Serviço da Guarda Civil Municipal é de R$ 3.364,77. Esse valor é formado pelo salário básico de R$ 1.959,52 mais complemento salarial, Gratificação de Risco de Vida, auxílio alimentação e assiduidade.

Na última terça-feira (5), a SMRH (Secretaria Municipal de Recursos Humanos) anunciou 15 novas vagas imediatas para o concurso, aumentando de 35 para 50 o número de convocados na fase final – com reservas de cinco vagas para candidatos afro-brasileiros e três vagas para pessoas com deficiência. O anúncio foi feito pela secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Faggion Bellusci, durante a solenidade do aniversário da GM, que nessa data completou 12 anos de serviços prestados à comunidade londrinense.





A publicação do edital com as inscrições efetivadas está prevista para 17h do dia 18 de julho, também no site da Cops. E a primeira fase classificatória do concurso será no dia 7 de agosto, quando serão realizadas as provas objetiva e discursiva. Na etapa seguinte, os candidatos selecionados na fase anterior passarão por testes de aptidão física, agendados para os dias 18 e 20 de setembro.





Segundo o edital, disponível no site da COPS e na área de Concursos Públicos do Portal da Prefeitura de Londrina, o concurso é aberto para qualquer cidadão que cumprir os requisitos. Entre eles, ter 18 anos completos e Ensino Médio completo na data de investigação de conduta, etapa que será realizada após as fases iniciais do processo. Além dos 50 novos guardas municipais contratados, está prevista também a formação de um cadastro de reserva para futuras chamadas.



Em caso de dúvidas sobre as inscrições, os interessados podem entrar em contato com a banca responsável pelo Concurso, pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (43) 3371-4393. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30.