Inscrições para o desfile de Sete de Setembro seguem até quinta em Londrina

A SME (Secretaria Municipal de Educação) continua com inscrições abertas, até a próxima quinta-feira (31), para o tradicional desfile de Sete de Setembro, realizado na Avenida Leste-Oeste. Neste ano, o evento celebra o 201° aniversário da Independência do Brasil.





A participação no ato, que terá início às 9h, é aberta às escolas londrinenses, públicas ou particulares, bandas e fanfarras, forças de segurança e organizações não governamentais (ONGs), entre outras entidades e instituições.

Para realizar as inscrições, as organizações interessadas devem acessar o site da Prefeitura de Londrina e clicar no banner intitulado “7 de Setembro” para preencher o formulário, com dados que serão utilizados na organização do evento. Entre as informações solicitadas, estão uma descrição e um breve histórico da entidade ou instituição, para ser lido pelo mestre de cerimônias. Também é necessário informar o nome da organização, contato (telefone e e-mail), e especificar o número de pessoas que devem participar, a faixa etária e se haverá ou não veículos, animais ou fanfarras acompanhando o desfile.





De acordo com a assessora de eventos e responsável por projetos pedagógicos da SME, Carla Cordeiro, todos os inscritos vão receber, até o dia 1º de setembro, via e-mail, orientações finais para o desfile. “Os participantes vão receber o croqui do desfile com o posicionamento que cada um vai ter no espaço de concentração, para saber a ordem do desfile”, ressalta.





Ela conta ainda que as instituições inscritas até o momento abrangem cerca de 3 mil pessoas que participarão do ato. Destas, 1.500 são membros de associações, escolas e institutos e 1.500 são integrantes de forças de segurança, incluindo o Tiro de Guerra, polícia militar, civil, ambiental e comunitária, bombeiros e guardas municipais.





Nesta edição, o trajeto do desfile seguirá o sentido inverso ao habitual. O percurso será realizado no sentido Centro/bairros, com a concentração sendo feita nas imediações da esquina da Avenida Leste-Oeste com a Rua Itapicuru, de onde os participantes partirão. O palanque das autoridades estará instalado na altura da Rua Itajaí, e o desfile terminará na esquina da Leste-Oeste com a Rua Cabo Verde.