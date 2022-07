Inscrições para os Jogos Escolares de Londrina vão até quinta

O período de inscrições para os Jogos Escolares de Londrina ‘Bom de Bola 2022’ vai até esta quinta-feira (7), às 17h. Os interessados em participar da fase municipal devem se inscrever diretamente no NRE (Núcleo Regional de Educação), que fica na avenida Maringá, 290. Para isso, cabe às direções dos colégios estaduais e escolas particulares interessadas acessar o site da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), na aba JELs Bom de Bola, preencher o formulário e encaminhá-lo ao NRE.

A competição irá ocorrer de 25 de julho a 4 de agosto. Podem participar os alunos dos colégios estaduais e das escolas particulares, que nasceram entre 1º de janeiro de 2005 até 31 de dezembro de 2007. Na categoria B podem se inscrever os jovens nascidos de 1º de janeiro de 2008 até 31 de dezembro de 2010.

Os jogos da competição geralmente ocorrem no Estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias), no Centro de Treinamento de Futebol do Paraná e no campo da Associação Portuguesa Londrinense, dependendo do número de inscritos.







“A Fundação de Esportes está muito animada para a volta do Bom de Bola. Queremos lembrar a todos os jovens que as inscrições terminam nesta semana, então é importante que eles não deixem para fazer de última hora, para não correr o risco de ficar de fora da competição”, lembrou diretor-presidente da FEL, Marcelo Oguido.





Já o assessor de Esportes e Eventos da FEL, Sandro Henrique dos Santos, explicou que o “Bom de Bola” integra os Jogos Escolares do Paraná, cujos representantes são selecionados na fase municipal, feita pela Prefeitura de Londrina e tem o apoio do NRE e da Liga de Futebol de Londrina. “A FEL está organizando tudo para que os jovens participem dos jogos. Esperamos que tudo transcorra da melhor forma possível e que todos possam aproveitar bastante”, disse.

O Bom de Bola é uma parceria com a Liga de Futebol, que entra com a arbitragem; a FEL com organização e o NRE no apoio junto às escolas, para receber as inscrições dos jovens. Para organizar tudo, haverá um congresso técnico no dia 12 de julho, às 14h30, no auditório da Caapsml (Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina), que fica na Rua Anísio Rigioli, no Centro Cívico.





A competição de futebol segue as regras oficiais da Fifa (Federação Internacional de Futebol), adotadas pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e estão disponíveis aqui. Para mais informações basta acessar o site da FEL.