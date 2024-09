Instituto de meteorologia anuncia risco de tempestade para Londrina e região neste sábado

O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) anunciou um provável risco de tempestade para Londrina e os municípios da região neste sábado (14). O órgão estima que chova entre 30 e 100 mm durante o dia em todas as áreas alaranjadas do mapa, o que também inclui quase todo o Paraná, além de estados como Mato Grosso do Sul, São Paulo e Santa Catarina.





A previsão é de que ventos intensos de até 100 km/h gere riscos de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Também há a possibilidade de queda de granizo.



A instrução do órgão em caso de rajadas de vento é de não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. O INMET também aconselha a população a não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e a placas de propaganda.





Também é aconselhável o desligamento de aparelhos elétricos, assim como do quadro geral de energia. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).