João Gomes traz piseiro e Gustavo Mioto volta ao palco da ExpoLondrina nesta quinta-feira

Do sertão pernambucano para o palco da ExpoLondrina, João Gomes traz à terra do sertanejo um pouco do piseiro que ultrapassou o TikTok e o transformou no cantor mais ouvido do país em 2021.





O artista é um dos destaques da grade de shows na quinta-feira (13), ao lado de Gustavo Mioto e da dupla Ícaro & Gilmar. Os ingressos para os shows estão disponíveis no site www.totalacesso.com, na bilheteria do Parque Ney Braga e na Loja 202 do Boulevard Londrina Shopping.

O público londrinense, aliás, está ansioso para ouvir alguns de seus maiores sucessos, como “Meu Pedaço de Pecado”, “Se For Amor” e “Eu Tenho a Senha”, além dos novos hits do álbum “Raiz”, do qual cinco são inéditas e outras são releituras de canções consagradas de Aviões do Forró, Maneva, Vander Lee e Victor & Leo.





O Artista Revelação de 2021, que também é dono do Hit do Ano, ambos no Prêmio Multishow, vai desembarcar com toda a energia na ExpoLondrina e promete fazer a galera se mexer no piseiro.

Já Gustavo Miotto é um dos queridinhos do publico londrinense, que curtiu o show dele em 2022 e está ansioso para as novidades deste ano.