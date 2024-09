Jorge Vercillo comemora 30 anos de carreira com turnê pelo Paraná

Após o sucesso em diversas capitais brasileiras, com casas lotadas e ingressos esgotados, a turnê "JV30" chega ao Paraná para celebrar os 30 anos de carreira de Jorge Vercillo.





O renomado cantor e compositor fará três apresentações especiais: no dia 13 de setembro em Ponta Grossa, no Teatro Marista Pio XII; no dia 14 de setembro em Maringá, no Teatro Marista Maringá; e no dia 15 de setembro em Londrina, no Teatro Marista Londrina.

O público dessas cidades terá a oportunidade de vivenciar uma noite única de música, relembrando momentos inesquecíveis e se encantando com a arte singular de Vercillo.





Com mais de dois bilhões de plays acumulados ao longo de sua trajetória e quinze álbuns lançados, Jorge Vercillo se consolidou como um dos grandes nomes da música brasileira, atravessando gerações e conquistando corações.





"Esses 30 anos são uma grande celebração de tudo o que construímos juntos. Estou muito feliz em poder compartilhar essa história musical com meus fãs do Paraná, um estado que sempre me recebeu de braços abertos," compartilha Vercillo.





