Jornalista da Folha de Londrina é selecionado para palestrar em congresso internacional da Abraji

O jornalista Celso Felizardo, editor da Folha de Londrina, foi selecionado para palestrar na 18ª edição do Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, que é realizado pela Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) e pela ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing).





O editor de Economia da FOLHA participou de um curso promovido pela Abraji e, entre 50 jornalistas participantes, foi um dos três selecionados para participar do evento. O evento, que tem parceria com a Embaixada e Consulados dos Estados Unidos, começou nesta quinta-feira (29) e vai até domingo (2), em São Paulo. Ele vai apresentar a reportagem “O falso milagre dos peixes sem água”, neste sábado (1º), a partir das 14h.

Publicidade

Publicidade





Felizardo conta que o veículo de imprensa foi convidado pela Abraji para participar do curso “Jornalismo investigativo: da hipótese à construção da narrativa” e que foi escolhido como representante da redação do jornal.





Cinquenta jornalistas participaram do curso, que teve duração de oito semanas e contou com 16 palestrantes que são referência no jornalismo investigativo no Brasil e no mundo. “A gente assistia uma palestra e depois tinha a oportunidade de ficar uma hora em videoconferência com o palestrante para bater um papo e tirar dúvidas”, explica.

Publicidade





Como resultado do curso, os participantes foram convidados a fazer uma reportagem investigativa com base no conteúdo que foi passado durante os dois meses de conteúdo. Ao final, entre as 50 reportagens produzidas, três foram selecionadas para ser apresentadas no congresso da Abraji.





A reportagem “O falso milagre dos peixes sem água” foi publicada em 27 de maio. O material abordou os prejuízos que as regiões Norte e Norte Pioneiro tiveram na última década na piscicultura “por conta de uma política desastrosa e uma série de erros e decisões questionáveis do extinto Ministério da Pesca e de alguns municípios”. O trabalho de Felizardo e de outros dois jornalistas selecionados será apresentado em uma mesa de debate neste sábado. A palestra não terá transmissão pela internet.

Publicidade





O jornalista conta que essa é a primeira vez dele como palestrante e como espectador do Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo. “É uma experiência bem legal, a gente tem contato com várias lendas do jornalismo passando do seu lado, conversando, trocando ideias, é bem bacana”, destaca.





Segundo ele, participar do congresso é uma experiência muito enriquecedora, tanto porque vai permitir que ele transmita os conhecimentos para os colegas de redação e também para mostrar o jornalismo que é feito pela Folha de Londrina. “Mostrar do que a gente é capaz a nível nacional e internacional”, afirma.