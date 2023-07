Leilões de imóveis em Londrina tem apartamento com lance inicial de R$ 45,5 mil

As Varas Cíveis de Londrina, em parceria com a Nakakogue Leilões, promovem, nos dias 7 e 14 de julho, dois leilões com mais de 100 imóveis, além de terrenos, máquinas, motos e automóveis que foram penhorados por dívidas tributárias existentes junto à Prefeitura de Londrina.





Os imóveis podem ser adquiridos com até 50% de desconto em comparação ao valor de mercado. Entre as ofertas está um sobrado na rua Deputado Nilson Ribas com terreno de 450 m² com lance inicial de R$ 615 mil.

Publicidade

Publicidade





Na rua Colina Verde tem uma residência com terreno de 1.000 m² com lance mínimo de R$ 760 mil. Há opções em praticamente todas as regiões da cidade e o imóvel de menor valor é um apartamento de 47 m² na rua Leontina da Conceição Gaion, cujo lance inicial é de R$ 45,5 mil.