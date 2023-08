Londrina abre a 1ª sala da Mulher Empreendedora do Paraná

Londrina agora tem a primeira Sala da Mulher Empreendedora do estado do Paraná e do sul do Brasil, e a terceira no país, por meio de uma parceria entre a Prefeitura e o Sebrae/PR. A inauguração do espaço, que visa fomentar o empreendedorismo feminino e a autonomia financeira da mulher, aconteceu nesta segunda-feira (14). A sala fica na sede da secretaria municipal de Política para as Mulheres, localizada na Rua Valparaíso, esquina com a Avenida Higienópolis, na zona sul.





A Sala da Mulher Empreendedora vai ofertar serviços de apoio, orientação, consultoria e treinamento para mulheres empreendedoras – especialmente para aquelas que participam dos cursos ofertados pelo COM (Centro de Oficinas para as Mulheres) – para que elas formalizem e desenvolvam seus negócios. Os serviços serão ministrados por equipe técnica e consultores do Sebrae/PR.

O prefeito Marcelo Belinati agradeceu a parceria com o Sebrae/PR e ressaltou a importância da secretaria de Política para as Mulheres. “Fico muito feliz de estar aqui hoje inaugurando a Sala da Mulher Empreendedora, quando há seis anos discutia-se se a secretaria iria fechar. Há mulheres que não conseguem sair do ciclo de violência doméstica por não terem condições de se manter e de sustentar seus filhos e, muitas vezes, empreender é o caminho para que elas tenham independência financeira e liberdade para escolher seu caminho e serem felizes. Todas as pessoas têm direito de buscar os seus sonhos e é disso que se trata a Sala da Mulher Empreendedora”, apontou.





“Trazer o Sebrae para dentro de uma secretaria, para ofertar cursos e orientações, é uma grande conquista para as mulheres e um reconhecimento ao trabalho da SMPM. Qualquer mulher que já empreende ou que deseja empreender pode nos procurar, os horários de atendimentos serão agendados para dar um atendimento individualizado a cada mulher”, afirmou a secretária Liange Doy Fernandes.





