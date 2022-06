Londrina: CMTU promete volta dos banheiros químicos nas feiras livres

Uma reunião no início desta semana com representantes dos feirantes, CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) e Legislativo definiu que as feiras livres de Londrina voltarão a contar com banheiros químicos. Uma lei municipal de 2012 autoriza o Executivo a disponibilizar sanitários nestes espaços, entretanto, faz cerca de sete anos que as feiras não contam com a estrutura. “Se dá vontade de urinar, por exemplo, ou tem que segurar até voltar para casa ou pedir em algum vizinho”, reclamou o aposentado Marco Antônio de Oliveira, que na manhã de segunda-feira (14) estava na feira do jardim Califórnia, na zona leste.

De acordo com o presidente da companhia, Marcelo Cortez, uma licitação será lançada nas próximas semanas para que uma empresa seja contratada para fornecer e se responsabilizar pela manutenção dos banheiros. A expectativa é que em até 90 dias, se não houver intercorrências, o processo esteja finalizado. Londrina tem aproximadamente 40 feiras livres.

“Algumas feiras teremos que fazer a logística já que têm apenas um feirante ou poucos. Estamos fazendo o levantamento com o todo o procedimento que antecede o processo licitatório para que possamos começar o serviço tão logo (a licitação) seja homologada. São várias feiras e com locais e horários diferenciados. Faremos da melhor forma para que atenda o interesse público, feirantes e frequentadores”, garantiu.





