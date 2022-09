Londrina: comunidades participam do Grito dos Excluídos

Um café da manhã solidário marcou a 28ª edição do Ato “Grito dos Excluídos e Excluídas” que aconteceu em Londrina na manhã desta quarta-feira (7), feriado da Independência do Brasil. Coordenado por representantes da Igreja Católica e movimentos sociais da cidade, o evento reuniu centenas de pessoas na Paróquia Santa Cruz, localizada no conjunto Luiz de Sá, na zona norte. Uma caminhada que aconteceria até a Ocupação Flores do Campo teve que ser cancelada devido à chuva.





O ato teve início por volta das 9 horas. Lideranças da igreja e de comunidades londrinenses discursaram em torno da temática “Brasil: 200 anos de (in)dependência. Para quem?”. “Essa é uma pergunta muito justa porque temos um alto índice de pessoas sofrendo carências muito básicas. Tem muita gente com fome, desemprego, falta de moradia digna, entre outras questões que nos levam a refletir: que tipo de independência é essa independência que todo mundo comemora no dia 7 de setembro?. Ela existe de fato?”, questionou o arcebispo de Londrina, Dom Geremias Steinmetz.

“O grito de independência dos excluídos ainda hoje não é ouvido no Brasil. Esse ato se propõe justamente a dar voz a essas pessoas que vivem à margem da sociedade. Muita gente vê Londrina apenas como uma cidade rica e moderna e não percebe o quanto ela é excludente. Atualmente, cerca de 6 mil pessoas vivem em assentamentos sem saneamento básico, sem emprego e sem infraestrutura. Precisamos olhar para essas pessoas e ajudá-las a sair dessa pobreza”, destacou o padre Dirceu Fumagalli, líder das pastorais sociais em Londrina.





