Londrina: Contrato da obra da trincheira tem aditivo financeiro e supressão de valor

Faltando pouco mais de dois meses para vencer o prazo de conclusão da obra da trincheira no cruzamento da avenida Leste-Oeste com a Rio Branco, na área central de Londrina, a obra está mais cara, porém, também mais barata. O município oficializou nesta terça-feira (20) o nono e décimo aditivos no contrato, sendo financeiros. Com o aval das secretarias municipal de Obras e Pavimentação e Gestão Pública, o projeto ficará com um custo extra de R$ 1,9 milhão.





É R$ 1,2 milhão em relação à planilha original e R$ 687 mil sob as demais alterações de reajuste e reequilíbrio do contrato. No entanto, também nesta terça foi avalizada uma supressão de R$ 3,2 milhões, de serviços que inicialmente estavam previstos, mas não precisaram ser executados. Com as atualizações o valor final da obra está em R$ 33,5 milhões, sendo R$ 8 milhões a mais em relação ao montante inicial anunciado pelo próprio Executivo londrinense no dia da assinatura do vínculo com a empresa terceirizada, em dezembro de 2020.

O incremento de valor foi justificado pela empreiteira, que tem sede em Curitiba, “pela necessidade de adequação de itens da planilha de medição motivada por alterações de projeto necessárias durante ou antes da execução de alguns serviços”. Entre as modificações quantitativas e qualitativas citadas no documento, que a FOLHA teve acesso, estão intervenções de terraplanagem, drenagem, vigas pré-moldadas, pavimentação e cortina de contenção.





No arquivo também é ressaltando o período de quatro meses solicitados pela empresa para finalizar os trabalhos. “O contrato foi prorrogado devido à impossibilidade de término no prazo anterior, com a contratada apresentando as seguintes justificativas: material mais resistente à escavação que o previsto entre as estacas das cortinas e no túnel, serviços extraordinários indispensáveis, chuva em excesso, aumento do DMT para material escavado.”

(Atualizada às 23h10)

